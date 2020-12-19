Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (12) - Son Dakika

Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (12)

BAKAN GÜL İLE BAKAN KOCA, YARALI VE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUGaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buradan Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne giderek, tedavisi...

BAKAN GÜL İLE BAKAN KOCA, YARALI VE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buradan Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne giderek, tedavisi devam eden yararlıları ziyaret etti. Bakan Gül ve Bakan Koca yaralı ziyaretinin ardından Bakan Gül ve Bakan Koca yaralı ziyaretinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü 'nde kısa bir toplantı gerçekleştirdi daha sonra yangında hayatını kaybeden Ökkaş Akbulut'un Karataş Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Akbulut'un ailesine başsağlığı dileyen iki bakan, daha sonra kentten ayrıldı.



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