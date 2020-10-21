Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde pamuk hasadına başlandı.

Her iki ilçede toplam 10 mahallede gerçekleştirilen pamuk hasadı, tarlanın durumuna göre elle ya da makineyle yapılıyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, hasada ilişkin verdiği bilgide, Nurdağı'nda 4 bin 500 dönüm, komşu İslahiye'de ise 4 bin dönüm alanda pamuk üretimi yapıldığını söyledi.

Bu sezon dönüm başına yaklaşık 500 kilogram verim beklediklerini dile getiren Belpınar, üreticilerin topladıkları ürünleri Çukobirlik veya tüccarlara satacağını ifade etti.

İslahiye ilçesine bağlı Güllühüyük Mahallesi'nde 100 dönüm tarlada pamuk hasadı yapan Kazım Pala da bu yıl pamuğun altın yılını yaşadığını belirterek fiyat ve rekolte olarak çok memnun olduklarını ifade etti.