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Gaziantep'te pancar ekim sezonu başladı - Son Dakika

Gaziantep'te pancar ekim sezonu başladı

17.02.2022 14:08
Gaziantep'te pancar ekim sezonu başladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde pancar ekim sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde pancar ekim sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenledi.

Malatya Şeker Fabrikası üretim alanlarında pancar ekimine başlanılması nedeniyle, Nurdağı Ziraat Odası Başkanlığı'nda, Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun'da katılımıyla düzenlenen toplantıda, üreticilerin talep ve sorunlarını dinlendi.

Daha sonra Gökçedere Mahallesinde 2022 yılı ilk pancar ekimi törene geçildi, ilk pancar ekimi sezonunu başlatan Altun, 2022 yılı pancar ekim sezonun hayırlı olmasını diledi.

Malatya Türkşeker olarak üreticinin daima yanında olduklarını belirten Altun, "Bilindiği gibi sayın Cumhurbaşkanımızın 2022-2023 yılı üretim dönemi pancar avans fiyatının ton başına 875 lira olarak açıklandı. Açıklanan bu fiyatlar ekonomik gelişmelere göre, üretim sezonu sonunda üretim maliyetlerine göre pancar taban fiyatı yeniden güncellenecektir." dedi.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Belpınar da Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Altun ve beraberindekilere pancar üreticisine sağladıkları destek dolayı teşekkür ederek, sezonun pancar üreticisi için hayırlı olmasını diledi.

Etkinliğe, Şeker-İş Sendikası Malatya Şubesi Başkanı Nuri Murat, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ve üreticiler katıldı.

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Ziraat Odası, Gaziantep, Malatya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te pancar ekim sezonu başladı - Son Dakika


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