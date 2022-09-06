Otodan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, park halindeki otomobilde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, park halindeki otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan İ.K. ve O.K. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan şüpheliler, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP