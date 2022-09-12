Gaziantep'te vatandaşlar ile Suriyeliler birbirine girdi! Et satırıyla yaraladılar - Son Dakika
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Gaziantep'te vatandaşlar ile Suriyeliler birbirine girdi! Et satırıyla yaraladılar

12.09.2022 18:34

Gaziantep'te vatandaşlar, Suriyeliler ile park meselesi nedeniyle kavga etti. Kavganın büyümesi sonrasında Suriyelilerin et satırıyla saldırdığı diş teknisyeni Hamit Yıldız yaralandı.

Eyüpoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre Suriyeli bir grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti. Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerine istedi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçak darbesi ile yaralandı.

Gaziantep'te Suriyelilerle Türk vatandaşları arasında kavga! Et satırıyla saldırdılar

SON DURUMUNUN İYİ OLMASI SEVİNDİRDİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı. Yıldız'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile zarar verdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep'te Suriyelilerle Türk vatandaşları arasında kavga! Et satırıyla saldırdılar
Gaziantep'te Suriyelilerle Türk vatandaşları arasında kavga! Et satırıyla saldırdılar
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Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te 'park' kavgasında diş teknisyeni bıçaklandı Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'te 'park' kavgasında diş teknisyeni bıçaklandı
Kaynak: DHA

Hamit Yıldız, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te vatandaşlar ile Suriyeliler birbirine girdi! Et satırıyla yaraladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te vatandaşlar ile Suriyeliler birbirine girdi! Et satırıyla yaraladılar - Son Dakika
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