Gaziantep'te parklarda 65 yaş üstü yoğunluğu ??????? - Son Dakika

GAZİANTEP'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağında verilen 4 saatlik izin sonrası parklarda yoğunluk oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayanlara bugün 4 saatlik izin verildi. Gaziantep'te saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 50 günlük sürenin ardından sokağa çıktı. Kentin simgesi olan tarihi Antep Kalesi çevresi ve parklara gelen vatandaşlardan bazıları spor yaparken, bazıları da arkadaşları ile sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet etti.

Uzun sürenin ardından sokağa çıktıkları için heyecanlı olduklarını söyleyen vatandaşlar, herkesi alınan tedbirlere uymaya davet etti.