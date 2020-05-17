Gaziantep?te parklarda 65 yaş ve üstü yoğunluğu
GAZİANTEP'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma yasağında verilen 6 saatlik izin sonrası parklarda yoğunluk oluşturdu.
GAZİANTEP'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma yasağında verilen 6 saatlik izin sonrası parklarda yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilere bugün dışarı çıkabilmeleri için 6 saatlik izin verildi. Gaziantep'te saat 12.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci defa sokağa çıktı. Parklara gelen vatandaşlardan bazıları spor yaparken, bazıları da arkadaşları ile sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet etti. Dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, herkesi alınan tedbirlere uymaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 02:12 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep?te parklarda 65 yaş ve üstü yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı