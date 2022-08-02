Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı

02.08.2022 09:52
Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı

Gaziantep'te parklarda güvenlik denetimine katılan atlı polis birlikleri, vatandaşların beğenisini topladı.

Gaziantep'te parklarda güvenlik denetimine katılan atlı polis birlikleri, vatandaşların beğenisini topladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlikler, güvenlik denetimleri kapsamında, Festival, Masal ve 100. Yıl parklarında görev yaptı.

4 attan oluşan birlik, vatandaşlarca beğenildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar, gazetecilere, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan atlı birliklerinin Gaziantep'e geçici görevli olarak geldiğini belirterek, birliklerin özellikle kenttin yoğun olduğu yerlerde görev yapacaklarını kaydetti.

Nacar, birliklerin bir hafta görev yapacağını ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı - Son Dakika
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