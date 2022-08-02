Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar , gazetecilere, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan atlı birliklerinin Gaziantep'e geçici görevli olarak geldiğini belirterek, birliklerin özellikle kenttin yoğun olduğu yerlerde görev yapacaklarını kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Atlı Birlikler, güvenlik denetimleri kapsamında, Festival, Masal ve 100. Yıl parklarında görev yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı - Son Dakika

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