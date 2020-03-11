Gaziantep'te parkomat kadınlar iş başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te parkomat kadınlar iş başında - Son Dakika

Gaziantep'te parkomat kadınlar iş başında

6 saat önce

Belediye Başkanı'nın kadın olduğu Gaziantep'te, erkeklerin yoğun olarak görev yaptığı parkomatlarda bu kez kadınlar iş başı yaptı.

Gaziantep'te parkomat kadınlar iş başında, System.String[]

Belediye Başkanı'nın kadın olduğu Gaziantep'te, erkeklerin yoğun olarak görev yaptığı parkomatlarda bu kez kadınlar iş başı yaptı.


Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Fatma Şahin'in yaptığı Gaziantep'te internet üzerinden gördükleri ilan üzerine parkomat olmak için başvuran 8 kadın işe başladı. Yoğun trafikte araçlarını uygun yerlere park etmek isteyen sürücülere yardımcı olan parkomat kadınlar daha sonra park ücretleri için fiş kesiyor. Erkek görevliler yerine kadın parkomatları gören sürücüler, önce şaşırıyor sonra da güler yüz ve kibar yaklaşımlarından memnun oluyor.


Göreve başlayan parkomat kadınlar ise hem aile bütçelerine katkı sunmanın sevincini yaşıyor.


5 gün önce geçerken uğrayıp iş sorduğunda "parkomatlığa başlayabilirsiniz" dediklerini belirten Fatoş Koçak, işinden gayet memnun olduğunu kaydetti. Koçak, "1 seneden buyana çalışmıyordum iş yoktu şimdi başladım zor değil benim için çok kolay. Erkek kadın ayırt etmiyoruz zaten erkekler yaparsa kadınlarda yapabiliyor, yapıyoruz gördüğünüz gibi. Güler yüzle karşıladığımız için insanları onlarda bizi anlayışlı bir şekilde karşılıyor hatta bazıları şaşırıyor" dedi.


Kadınlarla aynı işi yapan Nihat Onay da kadınların çalışmasının güzel olduğunu, böylece eve destek olduklarını söyledi.


Bir arkadaşının aracılığıyla işe başladığını ifade eden Sümeyra Süngü ise, "Yorucu diyorlar ama değil kadınlarından bu işte olmasından memnunum. Şuan bu işte çalışan 8 arkadaşız ben kendi adıma şuana kadar hiç sorun yaşamadım" diye konuştu.


Göreve başlayan kadınlarla parkomatlarda sık sık yaşanan tartışmalar önlenmesi ve kadınların her alanda başarılı olabileceğinin de kanıtlanması hedefleniyor. - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı

Son Dakika Haberleri
18:47 MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı (2)
18:47 Toplu ulaşım araçları ile otogarda dezenfekte çalışması yapıldı –
18:46 Nusaybin'de 'uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme' konferansı
18:45 Mina Başaran ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
18:44 Üç bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:52:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te parkomat kadınlar iş başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]