Gaziantep'te Parkta Bebek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Gaziantep'te parkta bebek cesedi bulunduGaziantep'te, bir parkta toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu.
Gaziantep
'te parkta bebek cesedi bulundu
Gaziantep'te, bir parkta toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu
parkında oynayan çocuklar, bebek cesedi görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Parkta çevre güvenliği alınmasının ardından ekiplerin incelemesinde yarısı gömülü bebek cesedi topraktan çıkarıldı. 4 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Polis
, bebeğin kim veya kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:17 Kaynak: DHA
Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi
"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!
Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu
Üzerinde Ayet ve 'Allah' Yazılı Banyo Paspası Skandalından Geri Adım