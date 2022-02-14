GAZİANTEP'TE, PARKTA DAYAK VE GASPA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

GAZİANTEP'te 4 kişi, parkta tartıştıkları Erdal K.'yi aralarına alıp, başına kaskla vurarak tekme tokat dövdü. Erdal K.'yi bıçakla tehdit edip, telefonunu da gasbeden grup, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Erdal K.'nin şikayeti üzerine polisin gözaltına aldığı yaşı 18 yaşından küçük 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Güvenlevler Mahallesi'nde parkta, yaşı 18 yaşından küçük olan 4 kişi ile Erdal K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce grup, banka oturan Erdal K.'yi tekme tokat dövdü. Yanlarında bulunan kask ile başına vurdukları Erdal K.'yi bıçak çekip tehdit ederek telefonunu da gasbeden grup, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Erdal K., olayın ardından polise giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi

10.02.2022 tarihinde Şehitkamil İlçesi Güvenevler Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen E.K. isimli müştekiye yönelik yağma olayı ile ilgili olarak, birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucu, olaya karıştıkları tespit edilen 4 suça sürüklenen çocuk yakalanmış, 13.02.2022 tarihinde adli mercilere sevk edilen suça sürüklenen çocuklardan 2'si nitelikli yağma suçundan tutuklanmış, diğer 2'si ise serbest kalmıştır.