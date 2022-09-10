Gaziantep'te ölü bulunan uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te ölü bulunan uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı

10.09.2022 09:40
Gaziantep'te ölü bulunan uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te parkta ölü bulunan uzman çavuşun silah ve 2 cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te parkta ölü bulunan uzman çavuşun silah ve 2 cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos'ta 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda ölü bulunan Uzman Çavuş Turgay Külcü'nün ölümü ve olay yerinde olmayan silah ve 2 cep telefonunu bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede intihar ettiği öğrenilen Külcü'nün silah ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen E.Ü. gözaltına alındı. Operasyonda Külcü'ye ait silah ve cep telefonları da bulundu.

Hırsızlık malzemelerinin satılmasına yardım ettiği ve satın aldığı iddiasıyla 6 şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ü. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ölü bulunan uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te ölü bulunan uzman çavuşun silah ve cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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