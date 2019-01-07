Gaziantep'te Parkta Toprağa Gömülü Cenin Bulundu
35 dakika önce
Gaziantep'te parkta toprağa gömülü cenin bulundu.
Gaziantep
'te parkta toprağa gömülü cenin bulundu.
Onur Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu
Parkı'nda yürüyüş yapanlar, çimenlik alanda bir kısmı toprağa gömülmüş poşeti fark etti.
Şüphe üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, poşette yaptıkları incelemede cenin buldu.
Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna gönderilen ceninin 4 aylık, erkek bebeğe ait olduğu tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:28 Kaynak: AA
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