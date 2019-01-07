Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Parkta Toprağa Gömülü Cenin Bulundu

Gaziantep'te Parkta Toprağa Gömülü Cenin Bulundu

35 dakika önce

Gaziantep'te parkta toprağa gömülü cenin bulundu.

Gaziantep'te Parkta Toprağa Gömülü Cenin Bulundu, System.String[]
Gaziantep'te parkta toprağa gömülü cenin bulundu.

Onur Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda yürüyüş yapanlar, çimenlik alanda bir kısmı toprağa gömülmüş poşeti fark etti.

Şüphe üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, poşette yaptıkları incelemede cenin buldu.

Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilen ceninin 4 aylık, erkek bebeğe ait olduğu tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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