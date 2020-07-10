Gaziantep'te patates hasadı başladı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasadına başlanan patates, verimi ve kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürdü.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, hasat edilen bir tarlada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda patates sökümü yapıldığını söyledi.

Altınova, Noğaylar, Sakçagözü ve Şatırhöyük mahallelerinde yetiştirilen patateste verim ve kalitenin iyi olduğunu belirten Belpınar, geçen yıl 4 ton olan rekoltenin bu yıl 6 ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Belpınar, patatesin şu an tarlada 1 lira 20 kuruştan satıldığını ifade etti.

Nurdağı'nda ürün çeşitliliğinin arttığına işaret eden Belpınar, "Son 5 yıldan bu yana Nevşehir'den ve diğer bazı illerden gelen şirketler burada patates yetiştiriciliği yapıyor. Her tarlada hasat zamanı 60 ile 80 arasında işçi çalışıyor." dedi.

Üretici Mehmet Gilgil de ürünlerini Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin ve Adana'daki sebze hallerine gönderdiklerini söyledi.