GAZİANTEP - Patenli gençlerin, seyir halindeki otomobillere tutunması tehlike oluşturdu - Son Dakika

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde patenli gençlerin, trafikte seyreden iki otomobile tutunarak ilerlemesi tehlike oluşturdu.
Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'nda seyir halindeki iki otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, AA kamerasınca kaydedildi.
Gençlerin yolculuğu, sürücülerin durumu fark etmesiyle sona erdi.
Sürücülerden biri gençlere uyararak, seyir halindeyken kısa süreli bir tartışma yaşadı. Çevredekiler, kazaya davetiye çıkaran gençlere tepki gösterdi.
- Kaynak: AA
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