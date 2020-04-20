Gaziantep'te pazar yerleri denetlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te pazar yerleri denetlendi

7 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey ilçesinde bulunan pazar yerlerini denetleyerek, alınan tedbirlere tam not verdi.

Gaziantep'te pazar yerleri denetlendi, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey ilçesinde bulunan pazar yerlerini denetleyerek, alınan tedbirlere tam not verdi.


Semt pazarında incelemede bulunan Vali Gül'e Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan eşlik etti.


Pazar yeri girişinde ateşleri ölçüldükten sonra dezenfektanlar ile vatandaşlar ellerini dezenfekte ederek pazara girerken pazarcıların arasındaki sosyal mesafeye de dikkat edildi. Vali Gül ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu inceleme sırasında pazarcılar ve vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek selamlaşıp sohbet etiler.


"Evlerinizde kalın"


Vali Davut Gül, vatandaşlara bu süreçte çok iş düştüğüne belirterek "İçişleri Bakanımızın talimatıyla tüm Türkiye'de pazarlara denetim yapıldı. Şahinbey İlçemizde Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte kurulan semt pazarını gezdik. Pazar yerlerinde uygulanan belirli kriterler var. Bunlardan bir tanesi pazar yerlerine maske ile girilmesi. İçeriye sırayla girilerek içerdeki esnaf sayısının en fazla iki katı müşteri alınması ve dezenfektanlarla ellerin dezenfekte edilmesi gerekiyor. Pazarcılar arasında üç metre mesafe olması gerekiyor. Baktığımızda Şahinbey Belediyemizin kontrolündeki Pazar yerinde tüm şartlar uyuyor. Ancak iş tamamen vatandaşlarımızın kendisinde bitiyor. Panik yapmadan, üst üste gelmeden olabildiğince sosyal mesafeyi muhafaza ederek, alışverişlerini yapmaları gerekiyor. Daha da önemlisi kalabalık yerlerde fazla zaman geçirilmemesi gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğümüzün koordinesinde tüm marketleri denetledik. Ancak sadece denetlemek yetmiyor. Herkes kendi müfettişi ve kontrolörü. Vatandaşlarımıza bu konuda çok iş düşüyor kendilerinden ricam evlerinde kalmaları ve zorunlu hallerde evlerinden çıktıklarında da biran önce evlerine dönmeleridir" dedi.


"Denetimlerimiz sürüyor"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pazar yerlerinde zabıta ekiplerinin denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Pazar yerleri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladığı önemli mekanlardan bir tanesi. Şahinbey İlçemizdeki pazar yerlerinde giriş ve çıkışlar tek noktadan yapılıyor. Girişte vatandaşlarımızın ateşleri ölçüldükten sonra dezenfektan ile ellerinin temizliği sağlanıyor. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşlarımıza da buradan maske dağıtımı yapıyoruz. Ayrıca pazarcılarımızın sosyal mesafeleri ayarlanarak aralarında üçer metre mesafe bıraktık. Gıda maddesi satanların dışında giyimcilere pazarda yer vermiyoruz. Böylelikle gıda maddesi satan pazarcılar daha geniş bir alanda yer alıyorlar. Gelen vatandaşları da pazarcıların iki katı oranında içeri alarak sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızda kendi sağlıkları için sosyal mesafelerini koruyup, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmazlarsa korona virüs salgınını en kısa sürede atlatırız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:10 Kaynak: İHA

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