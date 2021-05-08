Gaziantep'te pazar yerlerinin açılması satıcıları ve vatandaşları sevindirdi - Son Dakika

Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapılan pazar yerleri kapılarını araladı.

Genelge gereğince saat 10.00'da müşteri kabulüne başlanan pazarlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ediliyor.

İslahiye ilçesindeki pazara girenlere dezenfektan ve maske dağıtan zabıta ve polis ekipleri, diğer tedbirlerin de en üst seviyede uygulanması için sık sık devriye gezdi.

Pazar yerine alışveriş için gelenlerden Sami Yıldırım, uygulamanın herkesi sevindirdiğini belirtti.

Mahsullerini pazarda satmak üzere gelen bir kadın da "Pazar açılmasaydı zor duruma düşecektik. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan." dedi.