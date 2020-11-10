Gaziantep e-spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Gaziantep e-spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

10.11.2020 12:59
Gaziantep e-spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen E-spor turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen E- spor turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla belediye binası önünde ödül töreni düzenlendi.

"Spor Dostu Kent" anlayışından hareketle Türkiye'de sportif faaliyetlerinin merkezi konumuna gelen Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde organize ettiği PES 2020 Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Toplamda 455 kişinin katıldığı turnuvada finale kalan 8 sporcuya bisiklet hediye edildi.

"Sporun her dalıyla gençlerimize ulaşmalıyız"

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok önemli bir günde 10 Kasım'da gençlerimize ödül töreni düzenlemenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Bugünün öneminin yanı sıra dünyanın önemli bir dönemeçten geçtiğinin hepimiz farkındayız. Pandemiden kurtulmak ve sağlıklı ortama geçmeyi hepimiz istiyoruz. Ancak bir taraftan da hayatımızı önlemler eşliğinde devam ettirmemiz gerekiyor. Spor Kenti Gaziantep'te sporun her çeşidini desteklemek için yoğun gayret gösteriyoruz. Gençlerimize baktığımız zaman gözlerinde büyük bir aşk var. Kalplerinde büyük bir heyecan var. Bunu görebiliyoruz. Geleceğimiz gençlerimizle emin ellerde. Sporun her dalıyla gençlerimize ulaşmak istiyoruz. Onların bilgi ve becerilerine ilişkin taramalar yaparak ideal olan spor dalına yönlendirme çabası içerisindeyiz. Bugün kentin her ilçesinde yaptığımız yüzme havuzları, kapalı spor salanları aracılığıyla gençlerimize spor yapma fırsatı veriyoruz" dedi.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise, "Gerçekleştirilen turnuvanın ulusal ve uluslararası alana yayılmasına yönelik istek ve talepler aldık. Turnuvanın sürdürülebilirliğine ilişkin Başkan Fatma Şahin'in bizlere talimatı oldu. E-Spor yeni gelişen bir federasyon ancak salgın sürecinde gençlerimizin birbirlerini ifade ettiği en güzel aktivitelerden biri olarak görülüyor" diye konuştu.

Dereceye girenlerin ödüllerinin de verildiği törende Başkan Fatma Şahin 1'incilik kürsüsüne oturan Kubilay Hallaç, 2'nci Kayra Özçalışkan ve 3'üncü Hasan Bakkaloğlu'na kupalarını verdi. Ödül töreninin ardından günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, derece alan yarışmacılarla fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep e-spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Gaziantep e-spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Gaziantep e-spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Gaziantep e-spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Gaziantep Üniversitesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Organize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep e-spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu
Filistin başmüzakerecisi Saeb Erekat İsrail hastanesinde koronavirüsten hayatını kaybetti Filistin başmüzakerecisi Saeb Erekat İsrail hastanesinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz         
12:04
L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı         
11:59
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı         
10:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 13:26:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep e-spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei