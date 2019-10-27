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Gaziantep'te pide fırınlarına denetim

57 dakika önce

Gaziantep'teki pide fırınları denetlendi.

Gaziantep'te pide fırınlarına denetim, System.String[]

Gaziantep'teki pide fırınları denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül'ün talimatı doğrultusunda il genelinde Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda pide fırınlarına ekmek gramajları konusunda denetim yapıldı.

Belediye zabıta ekiplerinin de desteğiyle 10 ekip ve 30 personelin katıldığı denetimlerde toplam 110 pide fırını ziyaret edildi. Denetimlerde ekmekler tekli ve sekizli olacak şekilde tartılarak, tartım görüntüleri kayıt altına alındı.

Tartılan ekmeklerin esnaf odasının belirlemiş olduğu fiyat tarifesine uygun olarak en az 150 gram olduğu tespit edildi. Gramajı eksik çıkan işletmeye rastlanılmadı.

Öte yandan hijyen sorunu olan işletmelere eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:05 Kaynak: AA
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