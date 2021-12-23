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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun hayati riski devam ediyor - Son Dakika

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun hayati riski devam ediyor

23.12.2021 14:13
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun hayati riski devam ediyor

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Özel Devam Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ilk müdahalesinin Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldığını hatırlattı.

Çocuğun hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu ve şuurunun kapalı olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Kafatasında ve yüzünde saldırıya bağlı doku ezilmeleri mevcuttu. Ense, kemik ve boyun dokusunda ciddi manada defekt oluşmuştu. Beyin dokusuna geçen ısırıklar mevcuttu. Dünden beri bir dizi ameliyatlar geçirdi. Sağ kulak bölgesinde ciddi ısırıklar mevcuttu. Şu an genel durumu daha iyi ve şuuru açık. İlk geldiği zamana göre durumu daha iyi ama hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Enfekte bir yara olduğu için daha sonraki günlerde oluşacak enfektelere karşı, doku kayıplarına karşı ciddi manada sıkıntılar olabilecek. Plastik cerrahi ve beyin cerrahi anlamında bir dizi daha operasyonlar geçirmesini bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Sonraki süreci zaman gösterecek. Hayati ve kalıcı hasar yönünden şu an riski devam ediyor."

Çocuğun boyun ve yüz kısmında doku kayıplarının olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Ense bölgesinde özellikle kemik dokuda kayıp var. Bundan dolayı ciddi manada enfeksiyon riski var. Önümüzde 3-4 gün enfeksiyon yönünden çok önemli. Çok riskli bir dönem. Bunları takip edeceğiz. Tedbirlerimizi aldık. Süreç devam edecek zaman gösterecek. Özellikle sağ kulak bölgesindeki kulakta tamamen kayba uğrayabilecek yerler var. Yüz felci ve işitme yönünden takip edilmesi gereken bir hasta."

Dün, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun hayati riski devam ediyor
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun hayati riski devam ediyor

Gaziantep Üniversitesi, Araştırma, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun hayati riski devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun hayati riski devam ediyor - Son Dakika
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