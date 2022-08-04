4 yaşındaki Asiye Ateş'e zulmedilmiş, küfürler ve hakaretler edilmişti! Baba Hüseyin Ateş, skandal videoyu yalanladı: Görüntüler montaj - Son Dakika
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4 yaşındaki Asiye Ateş'e zulmedilmiş, küfürler ve hakaretler edilmişti! Baba Hüseyin Ateş, skandal videoyu yalanladı: Görüntüler montaj

04.08.2022 14:09

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği ve küfürler, hakaretler edildiği video hakkında konuşan baba Hüseyin Ateş, "Annesiyle oyun oynadığı anları montajlayıp yayınlamışlar" dedi.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olay günlerce konuşulmuştu. Babasının çalıştığı sitenin bahçesinde oyun oynadığı sırada pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan minik Asiye ağır yaralanmış, Gaziantep ve Antalya'da 37 gün süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame çerçevesinde yargılama süreci sürerken gece saatlerinde sosyal medyaya düşen görüntüler tepki topladı.

BOYNUNA TASMA ŞEKLİNDE İP GEÇİRMİŞLER

Ne zaman çekildiği belli olmayan bazı görüntüler kısa sürede yayılırken, görüntülerde anne Zeynep Ateş'in kızı Asiye'nin elini iple bağlaması ve ipi boynuna tasma şeklinde geçirmesi dikkat çekti. Görüntülerde Asiye'nin elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği görülürken anne Ateş'in kızına "Otur" ya da "Dilini çıkar" dediği duyuluyor.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili skandal videonun ardından baba konuştu: Görüntüler montaj

"ÖNÜNE İT GİBİ YİYECEĞİNİ KOYACAĞIM"

Sosyal medyada yayınlanan başka bir görüntüde ise anne Zeynep Ateş kızının elinden telefonu alarak, "Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım. Oturup, yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" diyor.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili skandal videonun ardından baba konuştu: Görüntüler montaj

"ANNESİYLE OYUN OYNADIĞI ANLARI YAYINLAMIŞLAR"

Yayınlanan görüntülere ilişkin İHA'nın telefonla ulaştığı baba Hüseyin Ateş ise görüntüler hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Görüntülerin montajlanarak yayınlandığını savunan baba Ateş, "Biz evladımıza asla şiddet uygulamadık ve uygulamayız. Annesiyle oyun oynadığı anları yayınlamışlar. Çocuğumuza da sorabilirler. Biz davamızın arkasındayız. Karşı taraf bizi yıpratmaya çalışıyor. Bu görüntüleri çeken davada yargılanan Süheyla K.'dır. Bu kişi olaydan önce bizim aile dostumuz gibiydi. Görüntüleri montajlayıp yayınlamışlar. Belli yerlerini vermişler" ifadelerini kullandı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili skandal videonun ardından baba konuştu: Görüntüler montaj
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Antalya, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 yaşındaki Asiye Ateş'e zulmedilmiş, küfürler ve hakaretler edilmişti! Baba Hüseyin Ateş, skandal videoyu yalanladı: Görüntüler montaj - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 yaşındaki Asiye Ateş'e zulmedilmiş, küfürler ve hakaretler edilmişti! Baba Hüseyin Ateş, skandal videoyu yalanladı: Görüntüler montaj - Son Dakika
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