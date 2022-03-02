Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti

02.03.2022 17:00
Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti

Gaziantep'te beslendiği kliniğin bahçesinden kaçarak sokakta başıboş gezen rottweiler cinsi köpek özel bir okulun önünde dehşet saçtı.

Gaziantep'te beslendiği kliniğin bahçesinden kaçarak sokakta başıboş gezen rottweiler cinsi köpek özel bir okulun önünde dehşet saçtı. Okulda idareci olarak çalışan 2 çocuk annesi Tuğba Sağlık'a saldırarak okulun önünde korku dolu anlar yaşanmasına neden olan köpeğin saldırısı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki özel bir kolejin önünde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Prof. Dr. Oğuz Cebesoy'un kliniğinin bahçesinde beslenen rottweiler cinsi köpek, kliniğin bahçesinden kaçtı. Bahçeden kaçtıktan sonra başıboş şekilde sokakta gezinen köpek, çocuklarına simit alıp dönen 2 çocuk annesi Tuğba Sağlık ile yanındaki öğretmeni kovalamaya başladı. Köpekten kurtulmak için okula doğru koşan Sağlık, okulun önüne geldiği esnada yere düştü. Köpeğin saldırısına uğrayan Sağlık, yere düşerek köpekle boğuşmaya başladı. Köpek talihsiz kadını kolundan ve bacağından ısırırken Sağlık, çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtuldu. 2 çocuk annesi saldırının ardından özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Sokakta başıboş gezen köpeğin dehşet saçtığı anlar ise kolejin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan Sağlık ile yanındaki öğretmenin köpek tarafından kovalanmasını kamera saniye saniye kaydetti. Köpeğin 2 çocuk annesi Sağlık'a yaşattığı korku dolu anlar görüntüye yansıdı. Okuldaki çalışanlar ile çevredeki vatandaşların Sağlık'ı köpek saldırısından kurtarmak için gösterdiği çaba da görüntülerde yer aldı.

"Eşim gece boyunca uyuyamadı"

Köpek saldırısında yaralanan Tuğba Sağlık'ın eşi Sefa Sağlık, saldırının ardından eşinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Başta eşinin ve yanındaki öğretmenin başıboş gezen bir köpek tarafından kovalandığını anlatan Sağlık, "Eşim okul önüne geldiğinde köpeğin saldırısına uğruyor. Köpek eşimi ısırmaya çalışıyor. Eşim çevredeki insanların sayesinde ölümden döndü. Oradaki insanlar olmasaydı köpek eşimi param parça ederdi. Eşim gece boyunca uyuyamadı. Sürekli sayıkladı. Eşimin koluna dikişler atıldı. Ayağında zedelenme var. Birkaç yerde boğuşmadan dolayı hasar var. Köpek rottweiler cinsi sahipli bir köpek. İsmini sonradan öğrendiğimiz Prof. Dr. Oğuz Cebesoy'a ait. Doktorun villasından nasıl oluyorsa bir şekilde kaçıyor" ifadelerini kullandı.

"O köpek çocuklara da saldırabilirdi"

Köpeğin sahibi olan doktorun olayın ardından duyarsız davrandığını ileri süren Sağlık, doktorun özür dileme nezaketinde bulunmadığını söyledi. O köpeğin okulda okuyan çocuklara da saldırabileceğini belirten Sağlık, "Benim çocuklarımda o okulda okuyor. Asiye olayını zaten biliyoruz. Gaziantep'te son dönemde yaşanan korkunç bir olay. O köpek çocuğuma saldırsaydı, nasıl kurtaracaktık? Bunun bedelini nasıl ödeyecekti? Bu köpek ölüme neden olabilecek bir hayvan. Zaten olay öğrencilerin girmesinden 15 dakika sonra yaşanıyor. Öncesinde yaşansaydı, o köpek çocuklara da zarar verebilirdi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti
Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti

YORUMLAR
500
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Milletvekili Koçer ile Fadıloğlu gençlerle buluştu Milletvekili Koçer ile Fadıloğlu gençlerle buluştu

Şehitkamil, 15 Temmuz, Gaziantep, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:50 İki omzunu birden kıran domuzu taşla dövdü: Siz bir de onun halini görün
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:10:33. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement