Gaziantep'te pitbull'dan sonra rottweiler dehşeti - Son Dakika

Gaziantep'te beslendiği kliniğin bahçesinden kaçarak sokakta başıboş gezen rottweiler cinsi köpek özel bir okulun önünde dehşet saçtı. Okulda idareci olarak çalışan 2 çocuk annesi Tuğba Sağlık'a saldırarak okulun önünde korku dolu anlar yaşanmasına neden olan köpeğin saldırısı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki özel bir kolejin önünde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Prof. Dr. Oğuz Cebesoy'un kliniğinin bahçesinde beslenen rottweiler cinsi köpek, kliniğin bahçesinden kaçtı. Bahçeden kaçtıktan sonra başıboş şekilde sokakta gezinen köpek, çocuklarına simit alıp dönen 2 çocuk annesi Tuğba Sağlık ile yanındaki öğretmeni kovalamaya başladı. Köpekten kurtulmak için okula doğru koşan Sağlık, okulun önüne geldiği esnada yere düştü. Köpeğin saldırısına uğrayan Sağlık, yere düşerek köpekle boğuşmaya başladı. Köpek talihsiz kadını kolundan ve bacağından ısırırken Sağlık, çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtuldu. 2 çocuk annesi saldırının ardından özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Sokakta başıboş gezen köpeğin dehşet saçtığı anlar ise kolejin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan Sağlık ile yanındaki öğretmenin köpek tarafından kovalanmasını kamera saniye saniye kaydetti. Köpeğin 2 çocuk annesi Sağlık'a yaşattığı korku dolu anlar görüntüye yansıdı. Okuldaki çalışanlar ile çevredeki vatandaşların Sağlık'ı köpek saldırısından kurtarmak için gösterdiği çaba da görüntülerde yer aldı.

"Eşim gece boyunca uyuyamadı"

Köpek saldırısında yaralanan Tuğba Sağlık'ın eşi Sefa Sağlık, saldırının ardından eşinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Başta eşinin ve yanındaki öğretmenin başıboş gezen bir köpek tarafından kovalandığını anlatan Sağlık, "Eşim okul önüne geldiğinde köpeğin saldırısına uğruyor. Köpek eşimi ısırmaya çalışıyor. Eşim çevredeki insanların sayesinde ölümden döndü. Oradaki insanlar olmasaydı köpek eşimi param parça ederdi. Eşim gece boyunca uyuyamadı. Sürekli sayıkladı. Eşimin koluna dikişler atıldı. Ayağında zedelenme var. Birkaç yerde boğuşmadan dolayı hasar var. Köpek rottweiler cinsi sahipli bir köpek. İsmini sonradan öğrendiğimiz Prof. Dr. Oğuz Cebesoy'a ait. Doktorun villasından nasıl oluyorsa bir şekilde kaçıyor" ifadelerini kullandı.

"O köpek çocuklara da saldırabilirdi"

Köpeğin sahibi olan doktorun olayın ardından duyarsız davrandığını ileri süren Sağlık, doktorun özür dileme nezaketinde bulunmadığını söyledi. O köpeğin okulda okuyan çocuklara da saldırabileceğini belirten Sağlık, "Benim çocuklarımda o okulda okuyor. Asiye olayını zaten biliyoruz. Gaziantep'te son dönemde yaşanan korkunç bir olay. O köpek çocuğuma saldırsaydı, nasıl kurtaracaktık? Bunun bedelini nasıl ödeyecekti? Bu köpek ölüme neden olabilecek bir hayvan. Zaten olay öğrencilerin girmesinden 15 dakika sonra yaşanıyor. Öncesinde yaşansaydı, o köpek çocuklara da zarar verebilirdi" diye konuştu. - GAZİANTEP