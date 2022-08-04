Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin 'elleri bağlı' görüntüleri tepki çekti - Son Dakika
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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin 'elleri bağlı' görüntüleri tepki çekti

04.08.2022 11:06

GAZİANTEP'te Pitbull saldırısında ağır yaralanıp, 37 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan Asiye A.'nın (4) sosyal medyaya yansıyan görüntüleri tepki topladı.

GAZİANTEP'te Pitbull saldırısında ağır yaralanıp, 37 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan Asiye A.'nın (4) sosyal medyaya yansıyan görüntüleri tepki topladı. Görüntülerde, Asiye'nin elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği, anne Zeynep A.'nın da "Otur" ya da "Dilini çıkar" dediği duyuldu. Görüntülerle ilgili baba Hüseyin A., eşi ile kızının oyun oynadığını, bu videoların bilinçli olarak yayınlandığını, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Beştepe Mahallesi'nde geçen yıl 22 Aralık'ta babasının çalıştığı sitenin bahçesinde oyun oynayan Asiye A., Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırına uğradı. Hastaneye kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep ve Antalya'da 37 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edildi. Dava süreci devam ederken, gece saatlerinde Asiye ile ilgili tepki çeken bir olay yaşandı. Ne zaman çekildiği belli olmayan bazı görüntüler, sosyal medyadan yayılınca tepki çekti.

'OYUNCAK YASAK, DIŞARI YASAK'Görüntülerde, Asiye'nin elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği, anne Zeynep A.'nın da "Otur" ya da "Dilini çıkar" diye sesleniyor. Başka görüntülerde de Zeynep Ateş'in kızının elinden telefonu alarak "Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım. Oturup, yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği duyuluyor.'EVLADIMIZA HİÇBİR ZAMAN ŞİDDET UYGULAMAYIZ'

Görüntülerle ilgili konuşan baba Hüseyin A. ise avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Görüntülerde eşi ile kızının oyun oynadığını, insanların yanlış anladığını ifade eden Hüseyin A., "Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız. O videolar, bilinçli olarak yayınlanıyor. Hiçbir zaman, evladımıza en ufak zarar bile vermeyiz. Avukatım ile görüşüp, suç duyurusunda bulunacağım" dedi.


- Gaziantep
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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin 'elleri bağlı' görüntüleri tepki çekti - Son Dakika

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