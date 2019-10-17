Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te piyasaya sahte dolar süren 2 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te piyasaya sahte dolar süren 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te piyasaya sahte dolar süren 2 kişi yakalandı

38 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde piyasaya sahte dolar sürdükleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te piyasaya sahte dolar süren 2 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde piyasaya sahte dolar sürdükleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesinde bir evde sahte para basıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri Kazıklı Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.E ve H.A isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 71 adet 100 dolarlık ve 2 bin 866 adet bir dolarlık banknot ele geçirildi. H.E ve H.A çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
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