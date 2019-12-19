Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te piyasaya sahte dolar ve Türk lirası sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te piyasaya sahte dolar ve Türk lirası sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçesi İbrahimli Polis Merkez Amirliğine bağlı Narko Tim ekipleri, Emek Mahallesinde esnafa sahte dolar vermeye çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Vatandaşlardan alınan bilgilerle eşgali belirlenen L.A, Güvenevler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı'nda yakalandı.

Üzerinde 1700 sahte Amerikan doları ve 5 bin 320 lira bulunan zanlının, piyasaya 200 dolar sürdüğü tespit edildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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