Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Pkk/kck Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Pkk/kck Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

20 dakika önce

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 kişi tutuklandıGAZİANTEP - Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Merkezinde yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu şahıs çok sayıda dijital materyaller ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Merkezinde yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu şahıs çok sayıda dijital materyaller ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye'de silahlı eğitim alarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'te geldikleri tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilerek 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

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