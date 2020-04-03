Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
6 saat önce
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında 4 Nisan tarihinden önce eylem yapacakları şeklinde ihbar bulunan 4 şüpheli gözaltında alındı.Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:01 Kaynak: DHA
Son Dakika İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı