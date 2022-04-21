GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına eylem arayışı içerisinde oldukları belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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