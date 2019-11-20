Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 8 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 8 tutuklama

6 saat önce

Gaziantep'te yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları ve yardım-yataklık ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 8 tutuklama, System.String[]

Gaziantep'te yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları ve yardım-yataklık ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konu ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları, örgütün genel ve il yapılanmasında aktif faaliyette bulundukları tespit edilerek gözaltına alınan şüphelilerden 8'i sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, hakkında daha önce adli kontrol tedbirleri uygulanan 1 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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