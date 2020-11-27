Gaziantep'te, PKK/KCK propagandasına 7 gözaltı

GAZİANTEP'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Belirlenen 6 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 7 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



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