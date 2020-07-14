Gaziantep'te PKK operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı ile 2 muhtarın da bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları ile 2 mahalle muhtarının da bulunduğu toplam 33 kişinin belirlenen ikametlerine baskınlar düzenleniyor. - GAZİANTEP