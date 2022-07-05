Gaziantep'te PKK operasyonu; firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK operasyonu; firari hükümlü yakalandı

05.07.2022 09:13
Gaziantep'te PKK operasyonu; firari hükümlü yakalandı

GAZİANTEP'te, PKK'lı teröriste yardım ettiği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılan firari O.D., polis operasyonuyla yakalandı.

GAZİANTEP'te, PKK'lı teröriste yardım ettiği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılan firari O.D., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına eylem arayışında olduğu belirlenip, tutuklanan M.H.Ö.'ye yardım ettiği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılan O.D.'nin saklandığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan O.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.D., 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te PKK operasyonu; firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te PKK operasyonu; firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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