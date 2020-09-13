Son dakika haber: Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika

Son dakika haber: Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyedeGAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, geçen 9 Eylül günü, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda çeşitli dokümanlar ele geçiren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından ismi açıklanmayan şüpheliler, öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber: Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 13:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika

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