Son dakika haber: Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika

Gaziantep'te PKK operasyonu şüphelileri adliyede
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, geçen 9 Eylül günü, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda çeşitli dokümanlar ele geçiren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından ismi açıklanmayan şüpheliler, öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 13:33 - Kaynak: DHA
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