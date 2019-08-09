Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te PKK propagandasına 2 tutuklama
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Gaziantep'te PKK propagandasına 2 tutuklama

39 dakika önce

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te PKK propagandasına 2 tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen M.D., Ş.Y., A.Ş., U.K., T.Ç. ve C.K. polis operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ile Ş.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:18 Kaynak: DHA
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