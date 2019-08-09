Gaziantep'te PKK propagandasına 2 tutuklama
39 dakika önce
GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:18 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te terör örgütü PKK
propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen M.D., Ş.Y., A.Ş., U.K., T.Ç. ve C.K. polis operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ile Ş.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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