Gaziantep'te, PKK Propagandasına 8 Gözaltı

GAZİANTEP'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlar yapıldığını belirledi. Terör propagandası yapan 8 kişinin yakalanması için polis ekipleri sabah erken saatlerde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek ile dijital materyaller ele geçirilen 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Gaziantep

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