Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı

08.03.2022 12:05
Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve örgüt çerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve örgüt çerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunmuş ve üye olmak suçundan aranan şüphelinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 1 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı
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Terör, Polis, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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