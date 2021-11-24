Gaziantep'te PKK'ya operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te TEM ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri düzenlediği operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda Hakkari'de bulunan bir EYP düzeneğinde parmak izi saptandığı için 8 Kasım'da Gaziantep'te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan A.H. isimli şahsın Kuzey Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet yürütürken gördüğü A.A. isimli şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca, 13 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - GAZİANTEP