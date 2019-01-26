Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Pkkypg Operasyonunda 6 Tutuklama

Gaziantep'te Pkkypg Operasyonunda 6 Tutuklama

23 dakika önce

Gaziantep'te PKKYPG operasyonunda 6 tutuklamaSuriye'ye giderek PKK terör örgütünün bu ülkedeki uzantısı PYDYPG adına faaliyet gösteren, sosyal medya hesabından örgüt propagandası yapan kişilere yönelik Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Gaziantep'te PKKYPG operasyonunda 6 tutuklama

Suriye'ye giderek PKK terör örgütünün bu ülkedeki uzantısı PYDYPG adına faaliyet gösteren, sosyal medya hesabından örgüt propagandası yapan kişilere yönelik Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Suriye'ye giderek PYDYPG terör örgütü adına faaliyet yürüten, sosyal medya hesaplarından halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek terör örgütünü övücü ve özendirici paylaşımlar yapan, Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret ederek asılsız suçlamalar ile hedef gösteren kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; İstihbarat, Özel Harekat ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarla 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ateşli silah, kesici aletler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla salıverilirken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

PKK, Gaziantep, Güncel
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