Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın

23 dakika önce

GAZİANTEP'te, plastik ve ambalaj fabrikasının yağ tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın, System.String[]
GAZİANTEP'te, plastik ve ambalaj fabrikasının yağ tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında 20 işçi dumandan etkilendi. 
Yangın, öğleden sonra 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ve ambalaj fabrikasının dış kısmındaki yağ tankında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek tüm iş yerini sardı. Bölgeye 20 itfaiye aracıyla gelen 40 kişilik personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında fabrikada olan 20 işçinin dumandan etkilendiği belirlendi. 16 işçiye hazır bekletilen ambulanslarda oksijen takviyesi yapılırken, 4 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.  
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:33 Kaynak: DHA
Gaziantep, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silahını temizlerken kendisini vuran polis öldü Genç polis tabancasını temizlerken canından oldu Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 18:57:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]