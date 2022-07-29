Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 araçta yapılan aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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