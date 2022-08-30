Gaziantep'te makaron baskını - Son Dakika
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Gaziantep'te makaron baskını

30.08.2022 14:15
Gaziantep'te makaron baskını

Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenlediği baskında 3 milyon 580 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenlediği baskında 3 milyon 580 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir araç ve bir depoya baskın düzenledi. Depo ve araçta yapılan aramalarda toplam 3 milyon 580 bin adet adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, makaronlara ise imha edilmek üzere el konuldu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te makaron baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te makaron baskını - Son Dakika
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