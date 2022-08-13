GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

13.08.2022 11:43

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında kaçak akaryakıt satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada; 600 litre kaçak akaryakıt, 2 plastik fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan ismi açıklanmayan işyeri sahibi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı Bilecik'te 3 bin 920 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi Bilecik'te 3 bin 920 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:43:26. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement