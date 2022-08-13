İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında kaçak akaryakıt satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada; 600 litre kaçak akaryakıt, 2 plastik fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan ismi açıklanmayan işyeri sahibi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika

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