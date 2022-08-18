GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

18.08.2022 14:25

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda, kaçak akaryakıt satışı yapılan işyerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adresteki aramalarda; 1800 litre kaçak akaryakıt, 9 plastik fiber tank ile 1 santrifüj ele geçirildi. Kaçak akaryakıt ve suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan işyeri sahibini gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika
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