İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda, kaçak akaryakıt satışı yapılan işyerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adresteki aramalarda; 1800 litre kaçak akaryakıt, 9 plastik fiber tank ile 1 santrifüj ele geçirildi. Kaçak akaryakıt ve suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan işyeri sahibini gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika

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