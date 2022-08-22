GAZİANTEP'TE, KAÇAK SİGARA OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi gözaltına alarak emniyette sorgulamaya başladı.
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