GAZİANTEP'TE, KAÇAK SİGARA OPERASYONU - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE, KAÇAK SİGARA OPERASYONU

22.08.2022 12:06

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 174 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi gözaltına alarak emniyette sorgulamaya başladı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE, KAÇAK SİGARA OPERASYONU - Son Dakika

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