GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI

24.08.2022 15:40

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik savcılık kararıyla bir işyeri ile araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda; 6 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara, bin 900 litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirildi. Kaçak sigara ve yakıta el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika
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