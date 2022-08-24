GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik savcılık kararıyla bir işyeri ile araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda; 6 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara, bin 900 litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirildi. Kaçak sigara ve yakıta el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.