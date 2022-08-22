İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, iş yeri ile depoya baskın düzenledi. Aramalarda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Makaron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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