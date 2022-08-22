Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi

22.08.2022 11:54

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, iş yeri ile depoya baskın düzenledi. Aramalarda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Makaron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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