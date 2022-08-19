GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 4 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 4 GÖZALTI

19.08.2022 14:52

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 milyon 680 bir makaron ile bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 milyon 680 bir makaron ile bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara ve makaron getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptığı araştırma sonunda bir depo ile kamyonete yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında depo ile kamyonette yapılan aramada yurda kaçak yollarla getirilen gümrük kaçağı 3 milyon 680 bin boş makaron ile bin 80 paket sigara ele geçirildi. Sigara ve makaronlara el koyan ekipler, operasyon kapsamında ismi açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 4 GÖZALTI - Son Dakika

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