GAZİANTEP'te, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; terör örgütü içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 teröristi, gizlendikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Adreslerinde çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ile birlikte yakalanan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika