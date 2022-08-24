Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı

24.08.2022 15:46
Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; terör örgütü içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 teröristi, gizlendikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Adreslerinde çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ile birlikte yakalanan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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