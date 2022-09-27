Etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı esnada üzerinde bulunan bıçakla ekiplere saldıran ve olay yeri yakınında bulunan eve girerek tehdit ettiği ekiplere hakaret eden şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş eden şüpheliye müdahalede bulundu.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te polis ekiplerine bıçakla saldıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

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